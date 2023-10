Ex-jogadores confiam em resposta forte do Benfica após desaire na Liga dos Campeões

Os antigos futebolistas do Benfica André Almeida, Jonas, Nuno Gomes e Óscar Cardozo afirmaram esta quarta-feira que confiam numa resposta forte da atual equipa 'encarnada', para fazer face à prestação aquém das expectativas na Liga dos Campeões.

À margem da inauguração do 'mural dos campeões', que homenageia os 20 jogadores que mais se destacaram com a camisola do Benfica nos 20 anos que o Estádio da Luz esta quarta-feira celebra, segundo os sócios, alguns eleitos comentaram a atualidade 'encarnada', um dia após o desaire com a Real Sociedad (1-0), que complicou a Liga dos Campeões.

"Conheço bem o treinador e os jogadores. Sei que vão reagir da melhor maneira e trabalham muito para reverter estas situações menos boas, que fazem parte de uma época e do futebol. Já houve tantos momentos assim e sei que vão dar uma resposta forte já no sábado", assumiu André Almeida, o último a despedir-se da turma lisboeta.

O lateral direito, que ainda foi orientado pelo treinador alemão Roger Schmidt, mas sem encontros disputados na época passada, a sua 12.ª e última nas 'águias', reforçou que "quem está dentro do campo dá tudo pelo Benfica" e é "um grupo muito unido".

"Como benfiquista, acredito que os adeptos têm de apoiar e acreditar na equipa nos momentos bons e maus. Não considero uma derrota um momento mau. Claro que os benfiquistas querem ganhar e aceito que se sintam insatisfeitos a seguir ao jogo, mas é nestes momentos que o verdadeiro benfiquista deve puxar a equipa para cima", frisou.

Nuno Gomes enquadrou o desaire com a Real Sociedad como um dos momentos maus que o Estádio da Luz viveu nos 20 anos de existência, considerando que o Benfica "tem de fazer mais e tem qualidade mais do que suficiente para fazer mais" na competição, mas "ainda não se adaptou o estilo de jogo aos reforços que chegaram" este mercado.

"O Benfica, pela história que tem, quer voltar também a ser grande na Europa. No ano passado foi a prova disso, com uma excelente campanha. Este ano, as coisas não estão a correr como toda a gente gostaria, mas o futebol é momento. Cabe aos jogadores e à equipa técnica dar a volta", argumentou o antigo avançado e internacional português.

Já o brasileiro Jonas, que assistiu ao vivo à partida diante dos espanhóis, realçou que as contas "fazem-se no fim", embora tenha consciência de que "está mais difícil", mas os lisboetas têm de "olhar para a frente e pensar já na próxima partida do campeonato".

"No final das contas, se Deus quiser, teremos uma boa notícia, com o Benfica a vencer o campeonato, que é o mais importante", desejou o avançado brasileiro, com 39 anos.

O paraguaio Óscar Cardozo também se mostrou convicto de que o Benfica recuperará na Liga dos Campeões e no campeonato, por ter "belíssimos jogadores e avançados", desejando êxito a todos, em especial a Di María, com quem jogou durante três épocas.

"Desejo sempre o melhor para o Di María. É um grande amigo e uma grande pessoa. Recentemente, esteve lesionado, mas desejo-lhe tudo do melhor", atirou o dianteiro.

O Benfica ocupa atualmente a última posição do Grupo D da Liga dos Campeões, ainda sem pontos e golos, enquanto na I Liga é segundo classificado, com 21 pontos, a um do líder Sporting e com dois de vantagem em relação ao FC Porto, terceiro, ao fim de oito jornadas.