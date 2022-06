Soou o alerta na SAD do FC Porto com o falhanço na colocação de jogadores vistos como excedentários. É que a inexistência de um encaixe derivado da venda desses futebolistas dificultou a missão de registar lucro no ano contabilístico que termina esta quarta-feira.



São oito os jogadores que os azuis-e-brancos esperavam que já estivessem noutras paragens após terem estado emprestados na época finalizada há poucas semanas.









