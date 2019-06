O Manchester City já ofereceu ao Benfica 120 milhões de euros por João Félix.À espera no clube inglês, o jovem avançado tem um contrato milionário de quatro a cinco anos, com um salário de quatro milhões e meio de euros líquidos por época.O Benfica já recebeu a proposta informal do clube inglês. O Manchester City só ainda não formalizou a oferta por causa do fairplay financeiro, mas já deu a garantia ao clube da Luz que quer bater a cláusula de rescisão de João Félix de 120 milhões de euros.