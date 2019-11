Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e Pinto da Costa testemunhas de Bruno de Carvalho no caso de Alcochete

Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e Pinto da Costa serão testemunhas de Bruno de Carvalho no julgamento do caso da invasão à Academia de Alcochete.O Presidente da República e o presidente da Assembleia da República não são obrigados a comparecer em tribunal mas têm de responder por escrito às perguntas do ex-presidente do Sporting.Foi o próprio Bruno de Carvalho que arrolou Marcelo, Ferro Rodrigues e ainda Pinto da Costa como testemunhas no processo da invasão à academia do Sporting, no qual responde por crimes graves como terrorismo.As três testemunhas não foram notificadas mas asabe que Marcelo e Ferro Rodrigues, por serem figuras do Estado e não poderem ser obrigados a comparecer em tribunal, estão contudo obrigados a responder às questões que lhes forem colocadas.A CMTV sabe ainda que a juíza Silva Rosa Pires indeferiu as questões que Bruno de Carvalho quer colocar ao Presidente da República, por considerá-las irrelevantes para o caso, mas o ex-presidente do Sporting recorreu da decisão.Quanto a Pinto da Costa está obrigado a comparecer como testemunha, em tribunal, para responder às perguntas do advogado de Bruno de Carvalho, mas o presidente do FC Porto deverá pedir para ser ouvido por videoconferência.Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues são obrigados a aceitar ser testemunhas no processo, tal como as outras 20 pessoas também arroladas pelo arguido. O Presidente da República deverá ser notificado para ser testemunha já no início do próximo ano.