Extremo português Carlos Borges eleito melhor jogador da Premier League 2

O extremo internacional português sub-19 Carlos Borges, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da Premier League 2, o escalão de sub-21 do futebol inglês, anunciou esta terça-feira a organizadora da competição, em comunicado divulgado no site oficial.

O avançado, de 19 anos, assinou 21 golos em 24 partidas pela equipa de sub-21 dos 'citizens', contribuindo para a terceira conquista seguida do City naquele escalão.

Carlos Borges, que iniciou a formação no Núcleo Sintra e no Sporting, rumou ao Manchester City em 2015.