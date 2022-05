Fulham, de Marco Silva, goleia Luton e sagra-se campeão da segunda divisão inglesa

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, sagrou-se campeão da segunda liga inglesa de futebol, após golear em casa o Luton, por 7-0, no encontro da 45.ª e penúltima jornada da competição.

Depois do empate em casa do perseguidor Bournemouth (1-1) e da derrota caseira ante o Nottingham Forest (0-1), os 'cottagers' apenas esta segunda-feira conseguiram assegurar a conquista do troféu do segundo escalão inglês, que lideram com 90 pontos, mais oito do que os 'cherries' - menos um jogo e sem possibilidades de chegarem ao primeiro posto.

Esta segunda-feira, no Craven Cottage, o encontro ficou muito bem encaminhado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros do escocês Tom Cairney (29), a passe de Harry Wilson, e do neerlandês Kenny Tete (44).

O internacional português sub-21 Fábio Carvalho (54) anotou o terceiro tento, antes do inevitável sérvio Mitrovic (62 e 90+2), do jamaicano Bobby Reid (65) e do marfinense Seri fazerem os restantes golos do Fulham, que tinha garantido a sua 16.ª subida ao principal escalão, na 43.ª jornada, após vencer o Preston (2-1).

Com os dois golos apontados hoje, o internacional sérvio Aleksandar Mitrovic contabiliza 43 em 44 encontros da presente edição do 'Championship'.

O derradeiro encontro dos 'cottagers' na competição acontece no sábado, no estádio do Sheffield United, que segue no quinto posto, com 72 pontos, os mesmos do Luton, ambos ainda na luta para assegurarem a presença nos 'play-offs' de acesso à Premier League.

O Fulham, hoje privado do português Ivan Cavaleiro, pouco utilizado esta época, muito por culpa das lesões, é a primeira equipa a marcar mais de 100 golos numa única edição do 'Championship', desde o Manchester City, em 2001/02, que na altura chegou à cifra dos 108. Os 'cottagers' registam, até ao momento, 106.

O regresso do Fulham ao principal escalão do futebol inglês, para disputar a 16.ª temporada na Premier League (criada em 1992/93), na qual se estreou em 2001/02 e tem como melhor registo o sétimo lugar de 2008/09, acontece uma época depois de ter sido despromovido ao segundo escalão, no qual assumiu a liderança na ronda 18.

Marco Silva, que na próxima temporada terá a companhia na Premier League do compatriota Bruno Lage, ingressou no Fulham em 01 de julho de 2021, depois de passagens por Estoril Praia (2011/12 a 2013/14), Sporting (2014/15), Olympiacos (2015/16), Hull City (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018/19 e 2019/20).

Com 44 anos, o técnico luso conta no palmarés com a vitória na II Liga em 2011/12, ao serviço do Estoril Praia, o triunfo na Taça de Portugal de 2014/15, pelo Sporting, e a conquista do campeonato grego de 2015/16, pelo Olympiacos.