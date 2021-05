A Juventus goleou este domingo o Bolonha por 4-1 e beneficiou do empate (1-1) do Nápoles diante do Verona para assegurar o 4.º lugar da Série A e o consequente apuramento para a Champions.Ronaldo não saiu do banco de suplentes e foi daí que viu o clube vencer. Mesmo do banco, o internacional português conseguiu tornar-se o melhor marcador da Serie A com 29 golos.O AC Milan também conseguiu um lugar na competição.