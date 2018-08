Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábio Coentrão é novo reforço do Rio Ave

Transferência foi confirmada pelo atual clube do jogador.

17:07

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a transferência do antigo jogador do Sporting, Fábio Coentrão para o clube.



Através de uma publicação partilhada na página oficial do clube, o Rio Ave deu as 'boas-vindas' a Coentrão.



"Bem-vindo de regresso a casa", pode ler-se na descrição.