Fábio Veríssimo foi o árbitro que mais dinheiro ganhou na Primeira Liga

O árbitro da Associação de Futebol (AF) de Leiria Fábio Veríssimo foi o árbitro que mais dinheiro recebeu na temporada 2022/23. O português de 40 anos recebeu 31.542 euros pelos 21 jogos que apitou na Primeira Liga



Segundo dados do CM, os prémios, por cada encontro, para os árbitros, são de: 1502 para o árbitro, 751 para cada um dos dois assistentes, 375 para o 4.º árbitro e 480 para o videoárbitro (VAR). A Liga ajuda também os árbitros com dinheiro para as deslocações para os treinos.





Depois de Fábio Veríssimo, os árbitros que receberam mais foram Artur Soares Dias e João Pinheiro. Ambos auferiram 30.040 euros, uma vez que estiveram os dois em 20 jogos do campeonato.