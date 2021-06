Fábio Vieira cada vez mais perto de sair do FC Porto

Fábio Vieira está cada vez mais perto de deixar o FC Porto, apurou o CM. Por um lado, o médio saiu valorizado do Europeu de sub-21, em que foi eleito o melhor jogador do torneio. Por outro, termina contrato em junho de 2022 e recusou as primeiras abordagens para prolongar o vínculo.Os jovens da formação que integram o plantel de Sérgio Conceição estão blindados, pelo menos, até 2023. Diogo Costa e Fábio Vieira são as duas exceções. O guarda-redes já aceitou prolongar o contrato, como revelou Pinto da Costa ao jornal ‘O Jogo’. Mas o entendimento com o médio está mais difícil, sabe o Correio da Manhã.Fábio Vieira é agenciado por Marcelo Cipriano, que mantém uma relação estreita com Pini Zahavi. O empresário israelita movimenta-se bem no mercado inglês e já terá recebido algumas sondagens pelo jovem português, de 21 anos.O Liverpool é um desses clubes associados a Fábio Vieira, num negócio em que até poderia entrar Grujic (o sérvio esteve no Dragão emprestado pelos ingleses). Com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, Fábio Vieira poderá sair do Dragão por 20 M €, valor idêntico ao de Vitinha: o médio foi emprestado há um ano ao Wolverhampton com essa cláusula de compra.Dany Mota brilhou pela seleção nacional de sub-21 e logo surgiram notícias a apontá-lo a FC Porto e Benfica. "São clubes grandes, qualquer jogador fica agradado", disse o avançado à Sport TV.