O Famalicão demarcou-se este sábado da manchete do jornal Expresso sobre a notícia dos resultados errados nos testes ao coronavírus em jogadores. O clube refere que não foi sequer contactado pelo meio em causa sobre a notícia e reitera a confiança clínica no laboratório.O Famalicão confirma que nunca realizou a solicitação de qualquer teste no Hospital de São João.A equipa de Famalicão é uma das mencionadas pelo Expresso na notícia que refere testes com resultados errados.