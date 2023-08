Está por horas o empréstimo de Fatawu aos ingleses do Leicester. O Sporting autorizou o jogador a conversar com a equipa do Championship (II divisão inglesa) e o fumo branco deve surgir em breve.



Os leões devem emprestar o jogador de 19 anos, com a opção de compra a ficar situada nos 14 milhões de euros, mais uma percentagem de uma futura venda.









