Frederico Varandas já esfrega as mãos com a presença de Fatawu no Mundial do Qatar, onde uma boa campanha do avançado, de 18 anos, pode ajudar a encher os cofres no mercado de janeiro com um mínimo de 40 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.



Fatawu tem sido cobiçado em Inglaterra, nomeadamente pelo Manchester United, Manchester City, Liverpool e Everton, mas os leões ainda não querem ouvir propostas.









