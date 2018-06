Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FBI alerta para espiões no Mundial

Telemóveis e computadores na mira de agentes do Kremlin.

Por Rogério Chambel | 00:46

A ciberespionagem está na ordem do dia do Mundial de futebol. O alerta vem dos serviços de informação norte-americanos. Telemóveis, computadores ou qualquer outro aparelho eletrónico poderão estar na mira de ciberespiões ao serviço do Kremlin, advertiu um alto-responsável do FBI.



William Evanina, diretor do centro norte-americano de segurança e contraespionagem, alerta para os perigos dos ataques dos piratas informáticos, pois todos os dados que constam em qualquer aparelho eletrónico, em particular dados pessoais de identificação, "poderão ser consultados pelo governo russo ou por cibercriminosos". Como precaução, aconselha os viajantes a usarem um aparelho diferente do habitual e a retirarem a bateria dos dispositivos quando estes não estão a ser utilizados.