O FC Porto aposta tudo no fator casa para tentar garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões no chamado grupo da morte. Depois do empate (0-0) em Madrid, frente ao Atlético, os dragões recebem amanhã (20h00) o Liverpool, na 2ª jornada do Grupo B, e Sérgio Conceição vai procurar manter a regularidade entre portas.









No reinado do atual técnico, os azuis e brancos apenas perderam uma partida na fase de grupos no Estádio do Dragão (1-3 com o Besiktas) e impuseram-se sempre a adversários mais complicados. São disso exemplo o nulo com o Man. City na época passada e as vitórias convincentes (ambas por 3-1) frente aos alemães do Schalke 04 (2018/19) e do Leipzig (2017/18).

No entanto, o Liverpool é a ‘besta negra’ do FC Porto, que nunca conseguiu vencer os ingleses na sua história e Conceição sabe bem disso. O treinador já defrontou os reds em duas ocasiões e o melhor que conseguiu foi um empate a zero, em Anfield, nos ‘oitavos’ da Champions, em 2017/18, já depois de ter sido goleado em casa (0-5). Uma época depois, nos ‘quartos’ de 2018/19, perdeu 1-4 no Dragão e 2-0 em Inglaterra.