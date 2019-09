FC Porto arrisca castigo da UEFA por insultos racistas

O jogo frente ao Young Boys, a contar para a Liga Europa, pode valer ao FC Porto (que ganhou por 2-1) um pesado castigo por parte da UEFA, devido a alegados cânticos racistas dirigidos ao jogador Nsamé. A UEFA já ordenou a abertura de um processo disciplinar aos dragões, cuja decisão será tomada a 26 de setembro.Ao minuto 15, a formação suíça beneficiou de um penálti e o avançado camaronês partiu para a marca dos 11 metros, tendo sido possível ouvir-se das bancadas vários insultos. "Hey, macaco", foi uma das expressões utilizadas no Dragão, segundo um tweet da ‘Sport TV’, replicado por um jornalista suíço.Fernando Madureira, cabecilha dos Super Dragões, já veio negar as acusações. ".Isso não tem qualquer fundamento. Alguém que explique ao jornalista suíço que macaco sou eu. Tenho orgulho de não deixar entrar o racismo na claque e não era eu que ia fomentar isso", reagiu o chefe da claque portista em declarações ao CM.A UEFA tem mostrado firmeza no combate ao racismo e em agosto último os escoceses do Glasgow Rangers viram a lotação do seu estádio reduzida em 3000 lugares num jogo europeu após sanção do órgão de supervisão ética e disciplina da UEFA.Não é a primeira vez que os dragões ficam sob a alçada disciplinar. Em 2012, após o confronto com o Manchester City, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa, cânticos denunciados pelo avançado Balotelli e pelo médio Yaya Touré valeram ao FC Porto uma multa de 20 mil euros aplicada pelo Comité de Controlo e Disciplina da UEFA, por conduta racista dos seus adeptos.Arrancou esta sexta-feira a preparação para o jogo com o Santa Clara (domingo), e Sérgio Conceição só tem Sérgio Oliveira de baixa. O médio cumpre trabalho de ginásio e treino condicionado.A recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto, no quadriénio 2020/24, será apresentada oficialmente esta 2ª feira, às 17 horas, na Galeria dos Bancários do Norte, no Porto.O bis de Soares, no regresso ao onze frente ao Young Boys, deve valer a titularidade do avançado brasileiro no desafio frente ao Santa Clara. Zé Luís continua condicionado.