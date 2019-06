FC Porto avança com proposta por Bruma para render Brahimi

O FC Porto avançou com uma proposta de 10 milhões de euros para garantir o extremo Bruma (Leipzig). Contudo, o emblema alemão só aceita vender o jogador por 15 milhões de euros, apurou oO internacional português, de 24 anos, quer jogar com mais regularidade pelo que vê com bons olhos uma possível transferência para o Dragão, apurou oO Leipzig também não fecha a porta à saída do jogador, mas mostra intransigência e não baixa da referida fasquia de 15 milhões de euros. Nesta altura, a proposta dos dragões esbarrou num valor proibitivo para os cofres da SAD. Ainda assim o internacional português é visto pela estrutura técnica do FC Porto como o substituto ideal para o argelino Brahimi, que está de saída do Dragão, depois de recusar todas as propostas de renovação.O FC Porto não está só nesta corrida. Tem forte concorrência do Galatasaray (ex-clube de Bruma) e dos russos do Spartak, que já apresentaram propostas superiores às do emblema portista. Contudo são os holandeses do PSV que estão na frente pelo jogador que nasceu na Guiné. O vice-campeão holandês em 2019/2020 aceita pagar os 15 milhões de euros pelo extremo. Bruma chegou à Alemanha em 2017 e, se na primeira temporada somou um total de 40 jogos, a segunda já não correu tão bem: fez 27 partidas em 2018/19, nas quais apontou três golos.O jogador formado no Sporting deixou Alvalade em 2013 para assinar com os turcos do Galatasaray em troca de 13 milhões de euros.Diogo Costa, guarda-redes de 19 anos, pode ser emprestado pelos dragões ao P. Ferreira. Inicialmente apontado ao plantel da nova temporada, o campeão da Youth League deve rodar numa equipa da Liga. Vaná é para já o único guarda-redes disponível do plantel portista."Herrera está no processo de transição para algo melhor" disse esta quinta-feira Yon de Luisa, presidente da Federação Mexicana, sobre o pedido da dispensa do jogador da seleção que participa na Gold Cup. O médio do FC Porto deve reforçar o Atl.Madrid nos próximos dias.O turco Ozan Kabak, do Estugarda, é uma das opções para o reforço do eixo defensivo dos dragões. Contudo, nas últimas horas surgiu o interesse do Bayern e do Milan, que poderão desviar o jogador de 19 anos.Com a lesão prolongada de Pepe, que fez uma fratura na omoplata, e a saída de Felipe e Militão, é quase certa a aposta de Sérgio Conceição em Diogo Leite e Diogo Queirós, centrais da formação do FC Porto, esta temporada.