FC Porto desfalcado apenas de Aboubakar para Taça da Liga com Varzim

Sérgio Conceição ministra novo treino na terça-feira às, pelas 10h00, num treino que voltará a decorrer à porta fechada.

18:47

O FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação da receção de quarta-feira ao Varzim, da Taça da Liga de futebol, privado apenas do lesionado Aboubakar.



O ponta de lança camaronês está ainda na fase inicial de recuperação a uma operação a uma da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que o vão manter vários meses fora de competição.



O FC Porto estreou-se no grupo C com empate 1-1 caseiro com o Desportivo de Chaves, enquanto o Varzim venceu o Belenenses em casa por 2-1.



Os 'dragões' chegaram à liderança na Liga, partilhada com o Sporting de Braga, no domingo após triunfo 2-0 sobre o Feirense, enquanto Varzim é sétimo na II Liga.



