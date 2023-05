Arrumada a questão do campeonato, as atenções do país futebolístico viram-se agora para a final da Taça de Portugal. No próximo domingo, a partir das 17h15 horas, FC Porto e Sp. Braga disputam o último troféu da época no jogo que marca o fecho da mesma. Um duelo com casa cheia, no relvado do Estádio Nacional, no vale do Jamor, pois os bilhetes estão esgotados desde há vários dias.









Ver comentários