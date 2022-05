Plantel do FC Porto a caminho do Jamor para a final

Ao minuto Atualizado a 22 de mai de 2022 | 15:44

15:36 | 22/05 Amor ao FC Porto não escolhe idades O amor ao clube não escolhe idades, é o caso de alguns dos adeptos do FC Porto que mostram com glória a sua paixão. Um amor de sempre e para sempre #DiadeJamor #FCPorto pic.twitter.com/IJNicm8BJX — FC Porto (@FCPorto) May 22, 2022 A nossa força, a nossa voz #DiadeJamor pic.twitter.com/9B1rmCN9Pw — FC Porto (@FCPorto) May 22, 2022

15:27 | 22/05 Adeptos do Tondela já chegaram ao Jamor Os adeptos do Tondela já se encontram no Jamor, e esperam animados pelo começo da final da Taça. CHEGÁMOS! #naçãobeirã pic.twitter.com/KOrgRR7t9V — CD Tondela (@CDTondela1933) May 22, 2022

15:08 | 22/05 FC Porto lança mensagem a sócios e adeptos O FC Porto apelou a todos os sócios e adeptos para não lançarem objetos e luzes de pirotecnia, de maneira a não prejudicar os jogadores durante o jogo, e até mesmo o próprio clube. Contamos com a colaboração de todos ?#FCPorto #FCPCDT #TaçadePortugal pic.twitter.com/xnjV1HCGg7 — FC Porto (@FCPorto) May 22, 2022

15:02 | 22/05 Equipa do FC Porto já tem balneário preparado para a sua chegada Os jogadores do FC Porto têm já preparado o balneário para a sua chegada ao Jamor. Balneário preparado ? À espera da nossa equipa #FCPorto #FCPCDT #TaçadePortugal pic.twitter.com/XTVLkT4U8p — FC Porto (@FCPorto) May 22, 2022

14:48 | 22/05 Adeptos do FC Porto e do Tondela festejam em conjunto antes do início do jogo Os adeptos do FC Porto e do Tondela festejam de braço dado e com animação antes do final da Taça de Portugal. La finale du Coupe du Portugal entre le FC Porto et le CD Tondela se déroule aujourd'hui à 18H15.

La fête bat déjà son plein entre les supporters des deux équipes. pic.twitter.com/sy07pmwE7d — As Quinas (@AsQuinasOff) May 22, 2022

La fête bat déjà son plein entre les supporters des deux équipes. pic.twitter.com/sy07pmwE7d — As Quinas (@AsQuinasOff) May 22, 2022 Os adeptos do FC Porto e do Tondela festejam de braço dado e com animação antes do final da Taça de Portugal.

14:38 | 22/05 Dezenas de adeptos portistas fazem festa junto ao Jamor horas antes do final da Taça de Portugal O jogo ainda não começou mas dezenas de adeptos do FC Porto já se encontram junto ao Jamor antes do final da Taça de Portugal. Isto é o Porto

Vamos com tudo, Dragões pic.twitter.com/kGjpfdSXqe — fcporto._fas (@fcportofas19) May 22, 2022

Vamos com tudo, Dragões pic.twitter.com/kGjpfdSXqe — fcporto._fas (@fcportofas19) May 22, 2022 O jogo ainda não começou mas dezenas de adeptos do FC Porto já se encontram junto ao Jamor antes do final da Taça de Portugal.

O FC Porto e o Tondela disputam este domingo a final da Taça de Portugal no Estádio Nacional do Jamor.A equipa dos dragões traz consigo a conquista do título nacional e procura nesta partida a dobradinha, mas por outro lado, os beirões tentam ir ao encontro da primeira conquista no Jamor.O FC Porto caminha ao lado de três vitórias consecutivas, enquanto que o Tondela vem de sete partidas seguidas sem ganhar.Para os azuis e brancos também poderá ser feita história, na medida em que Sérgio Conceição pode vir a ser o primeiro treinador do clube a alcançar duas dobradinhas.Caso o Tondela ganhe a taça, a equipa garante presença na Liga Europa.