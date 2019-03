Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto lembra em tribunal insucessos do Benfica

Encarnados falam em prejuízos financeiros e pressão na equipa. Dragões atacam com último lugar na Champions e buscas da PJ.

Por José Eduardo Cação | 01:49

O FC Porto lembrou esta quinta-feira em tribunal a campanha negativa na Liga dos Campeões, em que o Benfica ficou em último lugar, e as diversas vezes que o clube encarnado foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária.



Estes temas foram usados por Jorge Cernadas, advogado do FC Porto, para rebater o depoimento de Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica, na nova sessão do julgamento do caso dos mails.



O responsável encarnado falou do "prejuízo e desvalorização causados ao clube" após a divulgação dos mails. "Esta difamação teve consequências a vários níveis. Informação confidencial que passou para as mãos do rival e na melhor época da história do Benfica em que devíamos ter valorizado 400 milhões, houve uma redução de 340 para 328 milhões", disse no Tribunal Central Cível do Porto.



Já o gestor financeiro das águias, Jorge Alves, frisou que "a divulgação dos contratos de Ferreyra e Castillo provocou pressão nos jogadores e equipa" e gastos extra "de 440 mil euros por causa de marketing e contratação de pessoal.



Já o diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, disse que Adão Mendes e Pedro Guerra "foram convidados para contraditório no Porto Canal "mas não responderam". O julgamento prossegue esta sexta-feira.