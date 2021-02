FC Porto oficializa contratação do brasileiro Pepê ao Grémio

Pepê já foi oficializado como reforço do FC Porto. O extremo brasileiro do Grémio assinou contrato até 2026 e os azuis e brancos pagam 15 milhões de euros.



O brasileiro ficará com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com o Grémio de Portalegre para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Eduardo Gabriel Aquino Cossa (Pepê) pelo montante de 15.000.000€ (quinze milhões de euros), acrescido do montante relativo à solidariedade, de 487.500€. Mais se informa que esta Sociedade celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas desportivas, com início a 1 de julho de 2021 e até 30 de junho de 2026, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 70.000.000 € (setenta milhões de euros).