FC Porto procura dar novo passo para o título, Benfica inicia transição no banco

O líder FC Porto procura dar mais um passo para a conquista da I Liga portuguesa de futebol, na 30.ª jornada, capitalizando a 'queda livre' de um Benfica em fase de transição e já sem Bruno Lage.

A vitória dos portistas em Paços de Ferreira (1-0), aliada à derrota dos 'encarnados' na Madeira, perante o Marítimo (2-0), deixou a formação comandada por Sérgio Conceição ainda mais confortável no topo da classificação, agora com seis pontos de vantagem sobre o principal concorrente e vantagem no confronto direto.

De resto, até hoje, nenhuma equipa com avanço pontual igual ou superior a seis pontos perdeu o título de campeão da I Liga a cinco rondas do final da prova.

Nesta ronda, os 'dragões', que, à exceção do central Marcano, lesionado, têm todo o plantel operacional, terão pela frente, no domingo, o Belenenses SAD (14.º), que leva quatro jogos sem vencer no campeonato.

Quando receber os lisboetas, o FC Porto já saberá o resultado do Benfica, que na véspera recebe o Boavista (nono colocado), num Estádio da Luz que tem estado longe de ser uma 'fortaleza' para as 'águias', sem qualquer vitória nos últimos quatro jogos ali disputados para o campeonato.

A má sequência de resultados, com apenas duas vitórias nos derradeiros 10 jogos da competição, culminada com o desaire na Madeira, o segundo seguido na prova, levou à saída de Bruno Lage do comando técnico, um ano meio após ter rendido Rui Vitória e ter conduzido os 'encarnados' ao título de 2018/19.

Na receção ao Boavista, que vem de uma vitória (1-0) sobre o Santa Clara, o Benfica deverá ser interinamente comandado por Nélson Veríssimo, antigo jogador do clube e que integrava a equipa técnica de Lage.

Já o Sporting, que venceu o Gil Vicente e aumentou a vantagem para o Sporting de Braga no terceiro lugar, que é agora de cinco pontos, visita o oitavo classificado, Moreirense, na segunda-feira.

Os 'leões', que somaram o quarto triunfo consecutivo e ainda não perderam desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico da equipa, estão a nove pontos dos 'encarnados'.

Já os bracarenses, que somaram a terceira derrota desde que a I Liga foi retomada, diante do Rio Ave (4-3), defrontam no sábado o último colocado e já despromovido Desportivo das Aves.

Os 'arsenalistas' vão contar com novo 'timoneiro', na sequência da demissão de Custódio Castro, técnico que 'durou' apenas seis jogos e será substituído por Artur Jorge, que estava à frente da equipa de sub-23 do clube.

Na luta por uma vaga europeia na próxima época, Rio Ave (quinto), Famalicão (sexto) e Vitória de Guimarães (sétimo) jogam todos fora de casa nesta ronda, perante Gil Vicente, Tondela e Portimonense, respetivamente, três formações que ainda lutam pela manutenção, sobretudo beirões (15.º) e algarvios (17.º).

A fuga à despromoção passa também por Setúbal, onde, no sábado, o Paços de Ferreira (13.º) visita o Vitória local (16.º), com as duas equipas separadas por apenas um ponto, num ronda 30 que arrancará na sexta-feira, com o duelo insular entre Santa Clara e Marítimo, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 jul:

Santa Clara - Marítimo, 19:15

- Sábado, 04 jul:

Vitória de Setúbal - Paços de Ferreira, 17:00

Portimonense - Vitória de Guimarães, 19:15

Benfica - Boavista, 21:15

Sporting de Braga - Desportivo das Aves, 21:30

- Domingo, 05 jul:

Gil Vicente - Rio Ave, 17:00

Tondela - Famalicão, 19:15

FC Porto - Belenenses SAD, 21:30

- Segunda-feira, 06 jul:

Moreirense - Sporting, 21:00