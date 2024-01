FC Porto reage a buscas e confirma detenção de dois funcionários

tomou conhecimento de diligências relacionadas com os acontecimentos da Assembleia Geral de 13 de novembro, que resultaram na detenção de dois dos seus funcionários presentes na reunião magna". Os funcionários detidos são Fernando Saul, um funcionário do FC Porto que chegou a pertencer aos 'Super Dragões' e mais tarde entrou para a estrutura do clube, e Tiago Aguiar, pertencente ao departamento de formação do FC Porto.

"Se desta investigação resultarem mais factos, o FC Porto agirá em conformidade, tal como agiu em relação a três sócios que foram condenados a penas de suspensão entre seis meses e um ano na sequência dos acontecimentos dessa noite", referem.

O Futebol Clube do Porto já reagiu às buscas da "Operação Pretoriano" que estão a ser realizadas esta quarta-feira, no Porto, e que visou vários elementos dos "Super Dragões" Em comunicado, o clube refere que "