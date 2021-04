FC Porto reclama três penáltis e fala em "imagens impercetíveis" no golo anulado a Toni Martínez

O FC Porto voltou esta quarta-feira a tecer críticas à arbitragem de Hugo Miguel no empate ( 1-1 ) em Moreira de Cónegos, apontando que ficaram três penáltis por assinalar e levantando dúvidas sobre o golo anulado a Toni Martínez já nos descontos."Por mais que a tentem abafar, a arbitragem da dupla Hugo Miguel/António Nobre na vila dos Cónegos fica para a história. Em mais uma noite negra para o que resta da credibilidade do futebol português, o FC Porto foi gravemente prejudicado e viu três grandes penalidades serem-lhe sonegadas: uma sobre Pepe ainda na primeira parte, outra – de bradar aos céus – sobre Francisco Conceição já na segunda e, por fim, uma sobre Luis Díaz, imediatamente arrastada para fora da área e transformada em pontapé de livre", pode ler-se, na newsletter Dragões Diário."Além disso, aquele que seria o golo da vitória dos Dragões foi invalidado por suposta posição irregular de Toni Martínez. O adiantamento de 10 centímetros do espanhol foi calculado com base em imagens impercetíveis, captadas por câmaras posicionadas em ângulos que não permitem esclarecer coisa nenhuma num estádio onde não estão reunidas as condições mínimas para tomar decisões tão rigorosas e cruciais no desfecho de um campeonato", acrescenta a nota.