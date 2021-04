Dragão com a raça de Marega aproxima-se de Sporting no topo da tabela

De pé no acelerador. O FC Porto aperta na perseguição ao líder Sporting e coloca-se agora a ‘apenas’ quatro pontos do topo. Um golo de Marega foi suficiente para o sétimo triunfo consecutivo dos dragões no campeonato.

O escorregão do líder em Alvalade devia ter resultado numa entrada bem mais afoita dos azuis-e-brancos, mas a primeira parte acaba apenas com uma grande oportunidade, de Taremi (21’), em que Bruno Varela leva a melhor. Outra coisa foi o que se passou após o intervalo.

Os portistas surgiram com outra velocidade e menos previsíveis. Logo duas coisas que também estiveram no golo: não se previa o adormecimento da defesa do Vitória, que possibilitou ao maliano arrancar para um belo tiro de pé esquerdo. Festejou apontando para a pele, numa mais do que provável lembrança do episódio de racismo que viveu em Guimarães.

Otávio, Marega e Taremi voltaram a importunar Varela, porém, o magro resultado impulsionou a crença visitante. Aí, Pepe segurou as pontas e Marchesín (74’) mostrou-se seguro quando necessário. Sérgio Conceição foi ao banco e amarrou os três pontos. Aliás, Díaz e Francisco tiveram tudo para marcar. O remate do filho do técnico acaba na barra após desvio num braço. O 1-0 chega. Dragão na cauda do leão.



Análise

+Pepe está como o aço

A expressão foi utilizada por Conceição na conferência de véspera do jogo, mas nem sequer se estava a referir ao central de 38 anos. O salto que dá até ao segundo andar num corte perto dos 90 minutos é o melhor exemplo de mais uma grande exibição.

-Vitória teve umas prendas

Adormecimento fatal de Mumin no golo de Moussa Marega. Aliás, se na primeira parte, a defesa de Bino Maçães ainda se manteve coesa, a segunda parte foi um sofrimento que apenas não se traduziu no resultado por sorte ou por ação de Bruno Varela.

Um lance final a manchar

Tiago Martins deixa jogar, e bem, ignorando grande parte dos ‘ais’ e dos ‘uis’ que levam o tempo útil das partidas para números indesejáveis. O FC Porto tem razões de queixas num penálti já no fim. Mumin abre ligeiramente o braço no remate de Francisco.



Sérgio Conceição: "Acreditamos que o título é possível"

"Acreditamos que o título é possível. Não temos tido a sorte do VAR. Há um desvio com o braço para penálti que quem está sentado numa cadeira tem de ver", disse Conceição, pedindo "sobriedade" nesta fase final da Liga.



Maliano impõe-se em noite com transpiração em vez de talento

Marchesín – Fez a primeira defesa aos 73 minutos, num livre direto. Noite tranquila.

Nanu – Cumpriu no lado direito da defesa. Solícito no apoio ao ataque.

Mbemba – Aproveitou a desinspiração do Vitória para ter uma noite sem percalços.

Pepe – Mais uma exibição sem mácula. Esteve sempre no sítio certo para anular pela raiz qualquer jogada perigosa.

Manafá – Jogou como lateral-esquerdo e foi menos influente no apoio ao ataque.

Uribe – Trabalhou muito para dar equilíbrio à equipa.

Sérgio Oliveira – Está longe da sua melhor forma. Ainda assim, contribuiu para o domínio do meio-campo.

Otávio – Regressou após ter falhado o jogo com o Nacional. Esforçado, fez um corte que evitou um golo aos 9’.

Corona – A criatividade está lá, mas acusa cansaço.

Taremi – Foi o mais ativo no ataque até ao intervalo.

Luis Díaz – Entrou motivado. Obrigou Varela a mais uma boa defesa.

Toni Martínez – Um remate perigoso em dez minutos.

Grujic – Ajudou a segurar a vitória.

F. Conceição – Quase marcava nos descontos.

Romário Baró – Somou mais uns minutos.



Marega

Aproveitou o brinde de Mumin, usou o poderio físico e fez um golo que vale três pontos. E foi dele a 2.ª jogada mais perigosa do jogo, que Varela travou.