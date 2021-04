“Vamos fazer de tudo para ganhar os 8 jogos”, garante Sérgio Conceição

Sérgio Conceição não quer facilitismos no FC Porto até ao final do campeonato. O treinador dos dragões prometeu, em conferência de imprensa de antevisão da partida deste domingo frente ao Nacional, a contar para a 27ª jornada da Liga, empenho máximo, até porque o título ainda está nos objetivos azuis-e-brancos. "A situação é que não dependemos de nós. Vamos fazer de tudo para ganhar os oito jogos, a começar por este, que vai ser extremamente difícil para nós", explicou o técnico, que se mostrou alertado para os desafios, a começar já na Madeira, frente ao lanterna-vermelha da liga, em partida com o pontapé de saída marcado para as 18h30."O Nacional está a lutar para não descer, o que é sempre uma dificuldade para nós. Estão a lutar pela vida deles. Depois, temos de olhar para a dinâmica da equipa e perceber o que fizeram em dois jogos. O que queremos é ganhar e trazer os três pontos para o continente. Qualquer jogo no campeonato é complicado. A diferença do último até ao 10º é de 7 pontos, o que não é muito. A dificuldade é sempre grande e cada vez mais as equipas são competentes, cada vez com mais qualidades", referiu o treinador, que não quis abordar a questão da redução de 18 para 16 equipas na Liga principal. Sérgio Conceição também não quis revelar o onze a apresentar pelo FC Porto, sobretudo após a incógnita Otávio [ver caixa]. "Não defino o onze em função do calendário, o importante é o que eles me dão, o estado momentâneo de forma e que me podem dar para cada jogo".Para trás já ficou a participação na Champions, marcada pela queda nos ‘quartos’ frente ao Chelsea, pelo que as atenções estão agora concentradas na reconquista do título nacional. "Queremos que eles não sintam pressão extra quando jogam a Champions e não estejam relaxados em demasia, que percebam que o objetivo principal é o campeonato. Percebemos que vai diminuindo o número de jogos, o que garante maior peso a cada um deles. Olhamos sempre para o próximo jogo, na Champions fazíamos o mesmo. O que se passou e o que há de vir não é a melhor forma de encarar cada jogo".A arbitragem do Farense-Sporting, a abrir a 27ª ronda, foi polémica mas Sérgio Conceição quis manter as distâncias. "Não tenho de comentar outros jogos, já sou bastante expressivo e efusivo nos meus".Otávio está ausente das opções de Sérgio Conceição para a Madeira, após ter falhado o treino deste sábado com fadiga muscular. O médio esteve afastado dos relvados na 1ª quinzena de fevereiro com uma distensão na coxa esquerda.Diogo Costa completou os dez dias de isolamento depois de ter acusado positivo à Covid-19 no dia 6 e viajou este sábado com a equipa para o Funchal. O internacional sub-21 poderá sentar-se no banco.Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para a visita ao Nacional e Fábio Vieira não é um deles. O médio, que jogou 6 minutos com o Chelsea para a Champions, não integra o boletim clínico.O FC Porto precisou do prolongamento para vencer o Nacional (4-2) na Choupana nos oitavos de final da Taça de Portugal."O Nacional vive um período bastante negativo, o mais negativo da época e por isso enfrentar o FC Porto nesta altura, como qualquer adversário, nunca é uma boa altura", disse este sábado Manuel Machado, na antevisão do jogo deste domingo entre insulares e dragões.O técnico reconheceu que o Nacional já conseguiu perturbar o adversário no jogo da Taça de Portugal. "Este plantel com a anterior equipa técnica já conseguiu fazer um bom jogo contra o FC Porto, nomeadamente na Taça de Portugal aqui, onde chegou ao final dos 90 minutos com o resultado de 2-2 e a jogar com um homem a menos na parte final do jogo. É com esse catalisador, e não com um passado mais distante, que se trabalha para que a equipa acredite que pode fazer um jogo dentro desse nível de qualidade e com um resultado condizente", salientou.O técnico admitiu as dificuldades para garantir a manutenção (ocupa o último lugar e perdeu os oito últimos encontros) mas isso não retira a vontade de inverter a situação: "Faltam 24 pontos e é atrás deles que corremos. A possibilidade de reverter esta posição está no nosso horizonte e é com essa motivação que trabalhamos, do ponto de vista anímico".