Plantel do FC Porto espera saída de Sérgio Conceição

Os jogadores do FC Porto encaram com normalidade a hipótese de Sérgio Conceição não renovar o contrato que termina em junho e deixar o clube no verão. Face à ambição revelada no dia a dia, o plantel espera que, no curto prazo, o treinador queira abraçar um novo desafio numa das principais ligas europeias.





Longe de ser tabu, a continuidade do técnico não é um tema abordado com frequência no balneário. Isto porque, sabe o, é respeitado por todos um pacto há muito firmado: as questões contratuais, sejam dos jogadores ou da equipa técnica, ficam à margem das rotinas do grupo de trabalho.

Este silêncio generalizado foi quebrado por Pepe, numa entrevista ao semanário ‘Novo’. “Claro que gostava que Sérgio Conceição renovasse. Já lhe disse, ele sabe que eu gostava muito que ele ficasse, mas ele tem os objetivos dele e temos de respeitar”, afirmou o capitão da equipa portista.





A declaração do central espelha o sentimento reinante entre os jogadores: seria normal que, depois dos vários troféus em Portugal e dos bons desempenhos na Champions ao longo das últimas quatro temporadas, o treinador prosseguisse a carreira num novo contexto competitivo mais desafiante. Ainda assim, a prioridade do plantel é a disputa da Liga e o foco está colocado na visita deste domingo (17h30) ao Nacional.