Bicicleta embala Taremi no FC Porto

O pontapé de bicicleta de Taremi que valeu o triunfo do FC Porto, terça-feira, sobre o Chelsea (1-0) correu Mundo e projetou o avançado iraniano em Inglaterra. A arte do avançado pode embalar a sua carreira e os dragões para a reta final da Liga.









A eliminação dos portistas da Champions foi atenuada com a exibição da equipa. Perderam o primeiro jogo (0-2), fruto de erros de Zaidu e Corona. O FC Porto saiu com os cofres cheios (75,9 milhões de euros ) e com um punhado de jogadores valorizados, destacando-se, na terça-feira, o iraniano. Em Inglaterra ninguém ficou indiferente ao seu golão.

Taremi, de 28 anos, tem vindo a valorizar de mês para mês, estando avaliado em 12 milhões de euros pelo Transfermarkt. Os dragões pagaram pelo ex-Rio Ave cerca de cinco milhões de euros (mais o passe de André Pereira). Nos 40 jogos que fez esta temporada marcou 17 golos.





Taremi impulsiona também o FC Porto para a parte final da Liga. A equipa está moralizada e vê o líder Sporting claudicar de jornada para jornada (dois empates consecutivos). Os seis pontos de diferença fazem o dragão acreditar.



Chelsea fala em “Truques sujos”



Os dirigentes do Chelsea desmentem a versão de Sérgio Conceição de que Thomas Tuchel o tenha insultado no final da partida de terça-feira e falam mesmo em “truques sujos” e num processo instaurado pela UEFA aos portistas.



Segundo o jornal ‘Telegraph’, “os jogadores e equipa técnica do Chelsea foram chamados de ‘filhos da p...’”. Os blues não vão apresentar queixa.