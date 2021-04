Sérgio Conceição fez um derradeiro apelo aos jogadores do FC Porto para um esforço na reta final da Liga, pois acredita que pode chegar ao título.









O treinador portista serviu-se da boa campanha na Liga dos Campeões , em especial na eliminação da Juventus e da vitória sobre o Chelsea, para demonstrar aos jogadores que não há impossíveis e que a diferença de seis pontos para o Sporting, quando faltam oito jogos, não é nada de especial e está ao alcance dos portistas.

O Sporting tem revelado um menor fulgor, com dois empates consecutivos, e os dragões pretendem aproveitar este momento menos positivo do líder para reduzir a diferença, que é de seis pontos.





O calendário dos jogos que faltam às duas equipas fazem os dragões sonhar. O líder terá dois duelos complicados (Sp. Braga e Benfica), enquanto o FC Porto tem um (Benfica).





Sérgio Conceição acredita que há jogadores a atingirem o pico de forma e que podem sustentar esta ambição. O principal é Taremi, moralizado com o pontapé de bicicleta no triunfo sobre o Chelsea, que correu Mundo e aumentou a cotação do iraniano em Inglaterra. O outro é Toni Martínez, que aguarda uma oportunidade.





PORMENORES



100ª Vitória



Sérgio Conceição ataca a 100ª vitória ao serviço do FC Porto. O técnico dos dragões soma 99 triunfos, 11 derrotas e 18 empates em quatro épocas.





Guarda-redes renovam



Os guarda-redes Francisco Meixedo, de 19 anos, e Ricardo Silva, de 21 anos, renovaram os contratos com o FC Porto até 2023.







SÉRGIO OLIVEIRA BATE PALHINHA

Sérgio Oliveira superou o sportinguista Palhinha e foi eleito o melhor médio do mês de março da Liga. O jogador do FC Porto reuniu a preferência de 21,29% dos treinadores. Palhinha (Sporting) foi o segundo, com 20,65% e o bracarense Al Musrati encerrou o pódio, congregando 10,97% dos votos.