Leão abana e aquece a Liga após empate frente ao Belenenses SAD

O Sporting sofreu mas conseguiu evitar a primeira derrota da Liga ao empatar 2-2 com o Belenenses SAD, já nos descontos, depois de ter estado a perder por 0-2. Os leões atenuaram o desaire, mas podem ver o FC Porto, já esta quinta-feira, a apenas quatro pontos, caso ganhe ao V. Guimarães.Amorim quis dar mais acutilância ao ataque e tirou Daniel Bragança, fazendo entrar Tiago Tomás para completar o trio atacante com Pedro Gonçalves e Paulinho. Os leões tiveram sempre um ascendente e rondaram a baliza de Kritciuk com maior frequência, mas ficaram patentes as carências na finalização. Os remates de Tiago Tomás, Paulinho e Pedro Gonçalves foram mal direcionados ou defendidos pelo russo.O Belenenses SAD atacou pouco, mas fê-lo com critério e foi letal. Numa arrancada, Miguel Cardoso fez um passe para Varela, que assistiu Cassierra no 1-0. Um balde de água fria para os leões. Mesmo assim, a equipa de Rúben Amorim assumiu as rédeas do jogo. Nuno Mendes foi rasteirado na área por Henrique. No penálti, João Mário permitiu a defesa de Kritciuk.Na etapa complementar, Amorim mexeu, mas não mexeu bem. Tirou Tiago Tomás, até então o mais perigoso dos leões. O líder tem pés de barro. Que o diga Adán, um dos mais experientes do plantel. Perdeu uma bola para Cassierra e este fez o 2-0. O leão correu atrás do prejuízo. Sofreu, foi humilde e reduziu num cabeceamento de Coates (83’). Num último suspiro, Jovane ganha um penálti, por mão de Esgaio, e empatou a partida aos... 90+5’.Coates foi o verdadeiro leão. Marcou o golo que deu a esperança e acabou a ponta de lança, mantendo a defesa do Belenenses SAD em alerta. O golo de Jovane, nos descontos, atenuou a queda.O guarda-redes leonino Adán teve uma paragem cerebral e perdeu uma bola para Cassierra fazer o 2-0. Já João Mário falhou um penálti. Os mais experientes do plantel estão a sucumbir à pressão...Nuno Almeida teve uma arbitragem segura no capítulo disciplinar e contou com a ajuda preciosa do VAR no lance da primeira grande penalidade, quando Henrique varreu Nuno Mendes dentro da área. Na segunda, Tiago Esgaio tocou a bola com a mão na área.Os melhores também falham e o espanhol falhou com estrondo no 0-2.Deu muito espaço para Miguel Cardoso iniciar o lance do golo do Belenenses.Deixou Cassierra sozinho nas suas costas. Exibição marcada por este lance. Fraco.Competente na defesa, voltou a ser o avançado que o leão precisava nos instantes finais do encontro. Marcou e tentou tudo até ao fim.Muitos cruzamentos e pouco mais. Continua em momento não.Um dos mais inconformados, não só pelo penálti que ganhou e João Mário desperdiçou.Outra exibição aquém do habitual. Viu-se em três cabeceamentos.Estava a leste do jogo quando foi chamado a converter um penálti. Falhou e não mais se recompôs.Um remate à figura e pouco mais.Tentou agitar o ataque leonino. Esteve duas vezes perto de fazer o golo mas foi ineficaz.Continua sem se encontrar com os golos e sobretudo com a equipa. Teve chances para marcar e mais uma vez falhou.Entrou mexido. Cruzamento perfeito para o golo de Coates.Rematou mas sempre por cima.Um tiro ao lado e pouco mais.Conquistou e marcou o penálti do 2-2.Não se viu.O médio Labidi (Club African) foi associado ao Sporting pela imprensa tunisina.Cassierra isola-se como melhor marcador do Belenenses SAD na Liga com 8 golos.O defesa-central Feddal falhou esta quarta-feira o 2.º jogo consecutivo por opção de Amorim.Palhinha cumpriu o jogo 50 ao serviço do Sporting. Esta época tem 32 jogos e 2 golos.