Pedro Marques, avançado do Sporting cedido ao Gil Vicente desde janeiro, está em destaque no emblema gilista e o regresso aos leões para integrar o plantel principal na próxima temporada é praticamente uma certeza, apurou oO avançado de 22 anos ganhou a titularidade nos minhotos no jogo com o FC Porto (início de março) e de então para cá não mais saiu (foi titular na ...