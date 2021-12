FC Porto vence em partida morna no Dragão

O FC Porto despediu-se esta quarta-feira da fase de grupos da Taça da Liga com uma vitória magra, mas justa. Pepê marcou o único golo, num jogo com muitas estreias.









Os portistas, que apenas cumpriam calendário, mudaram onze jogadores, mas os vila-condenses também fizeram várias alterações. A equipa visitante ainda tinha esperanças matemáticas para seguir em frente e de início tentou incomodar a defesa portista, que contou com a dupla de centrais da equipa B (João Marcelo e Zé Pedro) e a estreia do guarda-redes Cláudio Ramos de início.

O jogo foi sonolento e pouco interessante até aos 30’. A partir daí, o FC Porto empurrou o Rio Ave para trás, com Jesús Corona a comandar o ataque. Foram dele as melhores chances, mas o jogo acabou por ir para o intervalo com um nulo.









Leia também Naufrágio azul no adeus do FC Porto à Taça da Liga Conceição, que viu o jogo de um camarote por estar castigado (mais na página 35), deu indicação para manter o onze no 2º tempo e a equipa entrou bem. Toni Martínez falhou uma chance, a passe de Fábio Vieira, logo a abrir.

O jogo arrastou-se e Conceição aproveitou para promover a estreia absoluta de outros jogadores, como Gonçalo Borges, Bernardo Folha e João Mendes (todos da equipa secundária ). Já perto do final, e após uma grande defesa de Cláudio Ramos, Pepê (recuperado da Covid-19) marcou o único golo do jogo.



positivo e negativo



+ Fábio e Jesus



Fábio Vieira foi sempre o denominador comum das principais chances do FC Porto. Também Jesús Corona, que não tem tido muitas oportunidades, mostrou que ainda pode ser útil a Sérgio Conceição.





- Dragão sem calor



Ver as bancadas do Dragão com tão poucos espectadores (4433) é demasiado triste. Um formato de prova que requer revisão urgente. O público merece melhor. Mais competitividade sobretudo.





arbitragem:

Critério largo



Critério largo no capítulo da disciplina. Talvez se justificasse mostrar amarelo mais cedo em um ou outro lance. Quando mostrou (a Ukra) errou. Bem auxiliado no fora de jogo.