Naufrágio azul no adeus do FC Porto à Taça da Liga

O FC Porto caiu com estrondo diante do Santa Clara, nos Açores, e deixou por cumprir a promessa de Sérgio Conceição de dar a primeira Taça da Liga do seu historial a Pinto da Costa.A revolução operada pelo técnico em relação ao último onze não resultou. Se a equipa até chegou com alguma facilidade à área contrária, em termos de situações de golo foi praticamente ineficaz. O Santa Clara aproveitou a desinspiração e falta de intensidade do FC Porto ‘versão B’ para controlar o jogo no seu meio-campo. Permitia as investidas portistas, mas anulava-as sem problemas.Aos 17’, num canto que apanhou os centrais do FC Porto a dormir, Chindris rodopiou e rematou para a baliza de Marchesín, fazendo o 1-0.Sérgio Conceição gesticulava como que a perguntar o que se estava a passar. Até ao intervalo e sempre com Fábio Vieira aos comandos, o FC Porto ainda tentou o empate, mas sem qualidade nem discernimento.Os pesos-pesados Otávio, Sérgio Oliveira e Luis Díaz entraram para o lugar dos apagados Pepê (mais uma vez), Bruno Costa e Corona. As coisas mudaram, mas só por 10 minutos, período em que os dragões foram avassaladores. Tiveram duas chances flagrantes, mas voltaram a ser ineficazes.O Santa Clara nunca deixou de pressionar a defesa contrária e num desses lances fez o 2-0, aproveitando a desarticulação entre Manafá e Marcano, para espanto do banco portista. Taremi ainda entrou para reduzir e dar esperança aos portistas, mas um belo golo de calcanhar de Nené a fechar a partida arrumou o jogo e deixou os dragões sem hipóteses de marcarem presença na ‘final four’ de uma prova que nunca venceram.O Santa Clara mostrou muito mais vontade de vencer o jogo do que o FC Porto. Defendeu de forma competente e saiu bem nas transições, aproveitando os erros alheios. Fez por merecer.Nanu, Manafá, Bruno Costa, Grujic e Pepê não aproveitaram mais uma oportunidade. Sérgio Conceição já reclamou várias vezes da qualidade das alternativas que tem. Esta terça-feira foi uma boa amostra.Demasiado rápido a mostrar o primeiro amarelo a Sagna (desnecessário). Ficaram algumas faltas por assinalar, para ambos os lados. Demasiado tempo (7 minutos) de compensação no final do jogo.O Santa Clara está perto de carimbar uma inédita presença na ‘final four’. Se o Rio Ave vencer o FC Porto no último jogo por 2-0 ou apenas um golo de diferença, são os açorianos que ficam em 1.º lugar no Grupo D.