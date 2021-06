"Estável": Federação de Futebol da Dinamarca revela estado de Eriksen

A Federação de Futebol da Dinamarca anunciou este domingo que Eriksen se encontra estável e no hospital.A equipa e o staff também receberam assistência devido ao choque do episódio dramático e continuarão a ser acompanhados.

A Dinamarca foi derrotada pela Finlândia, por 1-0, em jogo do Grupo B do Euro2020, marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que obrigou à interrupção do jogo durante mais de uma hora.

O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado no relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.