Félix em queda no Atl. Madrid

A saída do Benfica para o Atl. Madrid por 126 milhões de euros tornou João Félix no português mais caro de sempre da história do futebol. Foi apontado como uma das maiores promessas de todos os tempos, mas tem sentido dificuldades em se afirmar na equipa de Diego Simeone.









O avançado português, de 22 anos, foi titular nos últimos quatro jogos dos colchoneros, com exibições abaixo do esperado. As estatísticas também não abonam a favor de João Félix. Nesta temporada, marcou apenas três golos e fez duas assistências, em 21 jogos. Números que ficam aquém se compararmos com outros avançados do plantel do Atl. Madrid (Suárez tem dez golos, Correa já marcou nove, Griezman tem oito e Cunha fez cinco).

Segundo um trabalho do jornal ‘Marca’, Félix, em três épocas ao serviço do clube espanhol, tem quase tantos golos e assistências como numa temporada no Benfica. Em 2018/19, o avançado vestiu a camisola dos encarnados por 43 vezes, marcou vinte golos e fez oito assistências. No Atl. Madrid, já foi lançado em 97 partidas (22 golos e dez assistências).





A pouca influência de João Félix no futebol atual dos colchoneros já se reflete no seu valor de mercado. De acordo com o site Transfermarkt, o jogador está avaliado em 60 milhões de euros (menos de metade do valor que foi pago ao Benfica).