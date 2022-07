Fenerbahçe, de Jorge Jesus, contrata dois centrais brasileiros

Os futebolistas brasileiros Luan Peres (ex-Marselha) e Gustavo Henrique (ex-Flamengo), ambos defesas centrais, são reforços do Fenerbahçe, do técnico português Jorge Jesus, para a nova temporada, anunciou esta sexta-feira o emblema turco, no seu site oficial.

Luan, de 28 anos, passou a última temporada em França, depois de passagens pelo Santos, Fluminense, Ponte Preta e Club Brugge, da Bélgica, enquanto Henrique, de 29, reencontra Jesus, após ter passado as últimas três épocas no Flamengo, no final da passagem do técnico luso pelo emblema do Rio de Janeiro.

Antes, o central de 1.96 metro fez toda a carreira no Santos.

Os dois centrais 'canarinhos' juntam-se no Fenerbahçe aos portugueses Crespo e Bruma, numa altura em que os turcos foram eliminados da Liga dos Campeões.