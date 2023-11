Fernando Madureira confronta Pepe após jogo do Porto com o Antuérpia

O central do FC Porto, Pepe, foi confrontado por Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, no final do jogo, com o Antuérpia, a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões.'Macaco', como é conhecido no mundo do futebol, quis saber porque é que a equipa portista não prestou o habitual agradecimento, pelo apoio, no final da partida, que os dragões venceram por 2-0."Foi uma conversa tranquila, nada de confrontos. O Pepe explicou, está explicado, o que interessa é o foco para o próximo jogo com o Vitória, em Guimarães", disse ao, Fernando Madureira.