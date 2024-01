Fernando Santos estreia-se ao comando do Besiktas com vitória

O técnico português Fernando Santos, antigo selecionador nacional, estreou-se este sábado no comando do Besiktas com um triunfo caseiro por 3-0 sobre o Karagumruk e com um golo de Gedson Fernandes, na 20.ª jornada da Liga turca de futebol.

No regresso ao futebol de clubes, após quase década e meia dedicada às seleções (Grécia, Portugal e Polónia), o treinador de 69 anos começou a 'aventura' turca com um motivador triunfo, numa partida em que todos golos foram marcados na segunda parte.

Semih Kiliçsoy, aos 62 minutos, o kosovar Milot Rashica, aos 65, e Gedson Fernandes, aos 90+2, fizeram os golos do primeiro triunfo de Fernando Santos, campeão europeu com Portugal em 2016, com o Besiktas a subir provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, mas a 15 pontos do líder Fenerbahçe.

Gedson alcançou o segundo golo da temporada, depois de ter marcado precisamente ao Karagumruk na primeira volta.