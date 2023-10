Festa da Taça marcada por recusa de Sporting em ceder receita do jogo com o Olivais e Moscavide

"Combater uma ideia que infelizmente se perpetua de que o apoio financeiro a clubes mais pequenos serve o propósito de conferir vantagem aos clubes maiores, nomeadamente a realização de jogos em estádios com condições mais favoráveis aos 'grandes'."



Leia também Sporting estreia-se na Taça de Portugal frente ao Olivais e Moscavide O Sporting CP luta pela transparência no futebol, e ainda que historicamente seja uma prática habitual, eticamente considera não fazer sentido doar receitas (independentemente dos valores envolvidos) a equipas com quem vai competir", referiu fonte oficial do Sporting num esclarecimento enviado ao Record "Combater uma ideia que infelizmente se perpetua de que o apoio financeiro a clubes mais pequenos serve o propósito de conferir vantagem aos clubes maiores, nomeadamente a realização de jogos em estádios com condições mais favoráveis aos 'grandes'."

O jogo da Taça de Portugal que se realiza esta noite, pelas 20h45, no Estádio José Gomes, na Reboleira, entre Sporting e Olivais e Moscavide ainda não começou e já tem concentrado muita atenção dos adeptos.Na origem da polémica em torno do encontro está a decisão do Sporting em não ceder a receita da bilheteira do encontro, que não se disputa na casa habitual da equipa da distrital de Lisboa.Num primeiro momento, o clube anfitrião reagiu e lamentou a recusa do Sporting em ceder a receita do encontro.

"Quando foi o sorteio e soubemos que íamos defrontar o Sporting, a nossa maior preocupação, sabendo que não íamos jogar aqui, era encontrar um local onde pudéssemos fazer a festa do futebol. Ao escolhermos o Estádio José Gomes, na Reboleira, percebemos que iríamos ter muitas despesas organizativas. Aquilo que esperávamos das restantes entidades envolvidas neste jogo era o apoio para nos ajudarem a promover o futebol", disse, também ao Record, o presidente do Olivais e Moscavide, Gonçalo Candeias.



O clube das distritais de Lisboa chegou a esta fase da prova depois de vencer o Real Massamá, por 2-1, e Os Sandinenses, por 3-1. O líder do emblema ainda lamentou a decisão dos leões.





"Respeitamos [a decisão], porque quem manda no Sporting é que deve decidir. Muitas vezes estes jogos são uma espécie de balão de oxigénio para os clubes mais pequenos, mas não é o nosso caso. A receita que esperaríamos que o Sporting nos pudesse ceder era apenas e só para a organização deste jogo, para nos ajudar com as despesas que vamos ter. Não tem nada a ver com um balão de oxigénio ou com um 'jackpot', como muitos apelidam", frisou.





100 efetivos da PSP que estarão de serviço neste jogo, não estarão no local porque é o habitual num jogo do Olivais e Moscavide".



Em comunicado, o clube frisou que a ajuda financeira seria para garantir e assegurar o desenrolar do encontro, já que, por exemplo, os "