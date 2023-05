As celebrações da equipa do Benfica, no coração de Lisboa, prolongaram-se na madrugada desde domingo até perto das três horas da manhã. O plantel saiu do Estádio da Luz integrado numa comitiva de vários autocarros (com familiares, staff, patrocinadores, etc.) já depois da meia-noite e chegou ao Marquês de Pombal, num outro autocarro (espécie de ‘trio elétrico’) cerca da 01h30.









