Festa do FC Porto campeão com recorde de pontos. Sérgio Conceição admite sair

Perguntas CM 15 de Maio de 2022 FC Porto: Contrato até 2024 obriga Sérgio Conceição a ficar? SIM NÃO Votar

Sérgio Conceição tinha este sábado encontro marcado com a História e não faltou. No dia da consagração do 30º título de campeão nacional, o FC Porto ganhou e superou a barreira dos 90 pontos (fez até mais um), feito inédito no futebol nacional.O cenário estava montado. Estádio à pinha para saudar os campeões, num ambiente de festa em que tudo seria permitido. Mas Conceição, ainda assim, não facilitou. Fez jogar de início o melhor onze, com exceção do posto específico da baliza, pois só assim seria possível dar faixas aos outros dois guarda-redes do plantel para além de Diogo Costa e Marchesín (que terá consagração na final da Taça de Portugal). Cláudio Ramos foi o titular e perto do final Meixedo também jogou. Tudo como no roteiro de um filme com final feliz.A aposta no onze de gala mostrava a ambição de Conceição: deixar nova marca no clube e no futebol português. Ainda assim, a primeira parte foi enrolada, o que tendo em conta o ambiente de festividade se entende. Habilidades de Evanilson, bruaás para as intervenções de Zaidu, novo herói do dragão, e pouco mais. Foi precisamente dos pés do lateral nigeriano que nasceu o primeiro do FC Porto, mas já na segunda parte: um cruzamento assassino que Joãozinho, defesa do Estoril, emendou para a sua baliza. Não fosse ele e atrás estava Evanilson para o desvio.Depois de saltar a rolha, surgiu o melhor Porto do jogo. E uma versão mais aproximada do que foi a equipa durante a época. O 2-0 esteve iminente em vários lances, uns atrás dos outros. Mas a bola só haveria de voltar a entrar já perto do apito final, empurrada por Fernando Andrade, um dos quatro jogadores que ainda não tinham atuado na Liga nesta época. O outros foram Cláudio Ramos, Francisco Meixedo e Rúben Semedo. Final de tarde perfeito no Dragão. Depois, a festa prosseguiu.Estreia no campeonato e uma defesa.Sempre em alta pressão na direita.Jogo certinho a defender, tentou marcar.Um dos pilares do 30º título do clube. É o chefe.Está com grande moral. Determinante a cruzar para o autogolo do 1-0.Muito jogo defensivo, pouco ofensivo.A dinâmica habitual a transportar jogo e a mudar as dinâmicas coletivas.O internacional luso fez uma série de cruzamentos com selo de golo.Jogo regular do extremo brasileiro que vinha em crescendo de forma.Atirou ao poste e deu muito trabalho aos defensores da linha do Estoril.Excelente remate. Ativo.Bons passes com o pé esquerdo. Tranquilo.Três minutos em campo e... golo.Campeão.Campeão.Três jogadores que saíram do FC Porto em janeiro também são campeões nacionais. São eles Luis Díaz (que foi para o Liverpool e este sábado ganhou a Taça de Inglaterra), Sérgio Oliveira (Roma) e Corona (Sevilha)."É um dia especial festejar com o estádio cheio""Estou sem palavras. este título é incrível""Foi um longo trabalho, fomos justos vencedores""É um grande momento para nós""Não é fácil mas no final sabe bem""Sonhava com isto, poder ajudar. Foi incrível""Faltam-me as palavras, estou muito feliz""Merecemos o título, trabalhámos muito""Desta vez consegui ser campeão até ao fim"O foco é máximo na preparação da Taça de Portugal e depois logo se verá", disse este sábado Sérgio Conceição, declaração que deixa em aberto a possibilidade de sair do FC Porto após o final da época. "Tenho dois anos de contrato. Agora, é preparar bem a semana e focar na Taça de Portugal. Vamos estar dois dias de folga por este título que deu tanto trabalho a conquistar e depois tentar conquistar a segunda dobradinha. O Tondela poderá estar ferido pela descida de divisão mas tem elementos e uma equipa que vai criar muitas dificuldades", disse o treinador.