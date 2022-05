FIFA deixa árbitros portugueses fora de jogo no Mundial

A FIFA escolheu 129 árbitros (principais, auxiliares e VAR) para o Mundial de 2022 no Qatar. Desses, 42 são oriundos da Europa e nessa lista (aquela para onde era elegíveis) não consta nenhum português. Estão representados 47 países nas nomeações para a maior competição de seleções e, tal como em 2006 na Alemanha, os árbitros portugueses não foram selecionados para marcar presença. No último Mundial, realizado na Rússia em 2018, apenas Artur Soares Dias e Tiago Martins foram escolhidos, mas como videoárbitros.Ao CM, Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), disse que recebeu a notícia com tristeza. "É um momento triste para a arbitragem nacional. Penso que os nossos árbitros são tão competentes como os que foram chamados. Infelizmente, por vezes, não é só a competência que conta", expressou.Pedro Proença, atual presidente da Liga, foi o último árbitro principal português presente na competição (em 2014 no Mundial no Brasil).Para além dos 123 árbitros masculinos, a FIFA estreou nas nomeações seis mulheres. Stéphanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Rwanda) e Yoshimi Yamashita (Japão) são as três árbitras principais.David Carmo, defesa central do Sp. Braga, é novidades absoluta na convocatória de Fernando Santos para os quatro jogos do próximo mês da fase de grupos da Liga das Nações. Também Ricardo Horta, extremo dos bracarenses que já tem uma internacionalização (há 8 anos, com Paulo Bento), foi chamado pelo selecionador.Com quatro jogadores, O FC Porto é a equipa mais representada. Os portistas Diogo Costa, Pepe, Vitinha e Otávio integram o lote de 26 jogadores. Palhinha e Matheus Nunes, do Sporting, também foram chamados. O Benfica não tem jogadores na convocatória.