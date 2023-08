FIFA pondera banir Luis Rubiales do futebol durante 15 anos

presidente da Federação Espanhola de Futebol,

A FIFA está a ponderar castigar oLuis Rubiales, com o afastamento do futebol durante os próximos 15 anos, o máximo permitido pelos seus estatutos.De acordo com o Daily Mail, a federação espanhola exigiu a Rubiales que se demitisse, com efeitos imediatos, alegando que o comportamento "inaceitável" do presidente causou "graves danos à imagem do futebol espanhol". Esta mudança de posição da RFEF , que dias antes tinha apoiado o presidente, acontece depois da FIFA ter ameaçado banir as equipas nacionais e os clubes de elite de Espanha das competições internacionais, caso a federação espanhola se recusasse a aceitar o castigo aplicado a Rubiales.Na semana passada, a FIFA suspendeu Rubiales por um período de 90 dias , enquanto está em curso uma investigação interna sobre o seu comportamento, ao beijar Jenni Hermoso após a vitória da Espanha na final do Campeonato do Mundo. Uma das últimas ordens de Rubiales, antes de vigorar a suspensão, foi pedir à Federação Espanhola de Futebol que formalizasse uma queixa à UEFA, colocando em causa a interferência governamental e pedindo a suspensão da RFEF, o que significaria que as equipas nacionais e clubes seriam automaticamente excluídos das competições europeias.No entanto, a UEFA rejeitou o pedido, uma vez que o processo disciplinar está a ser analisado pela FIFA, e por considerar a carta inválida, uma vez que o presidente foi, entretanto, substituído por um presidente interino, Pedro Rocha.