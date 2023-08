Da polémica à suspensão: Beijo de Luis Rubiales ofuscou os festejos da conquista espanhola do Mundial feminino de futebol

como a rainha Letizia e a infanta Sofia, e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Inicialmente, em declarações à Rádio Marca, Luis Rubiales desvalorizou a polémica. "O que tenho a dizer sobre o beijo que dei à Jenni? Idiotas há em toda a parte. Quando duas pessoas têm uma demonstração de carinho sem importância, não podemos fazer caso a essas idiotices. Somos campeões e é com isso que eu fico", afirmou.





A mesma reação não teve o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que



Começam os pedidos de demissão



A seleção espanhola venceu o Mundial feminino com um triunfo por 1-0 na final diante da Inglaterra, realizada em Sidney, na Austrália, no passado domingo. Mas, ao contrário do que seria de esperar, o dia de festa acabou em polémica entre o presidente da Federação Espanhola de Futebol e uma das jogadoras da seleção. Durante os festejos, Luis Rubiales deu um beijo na boca à avançada Jennifer Hermoso. Para Rubiales, o beijo foi "consentido" e "espontâneo", mas a jogadora nega essa versão dos acontecimentos e tem o apoio das colegas de equipa.Antes do beijo, Rubiales já tinha tocado nos genitais em plena tribuna, ao lado de figuras da Coroa espanhola,A imagem do beijo de Rubiales a Hermoso correu o mundo através das redes sociais e a polémica causou alvoroço na Federação Espanhola de Futebol."É um beijo de dois amigos comemorando alguma coisa... não estamos para palermices. Mais idiotas, não", rematou o presidente.Mais tarde, Luis Rubiales decidiu pedir desculpa por ter beijado a avançada Jennifer Hermoso.associação argumentou que este protocolo contempla expressamente a rejeição de comportamentos como o de Rubiales. "O ato praticado por Luis Rubiales é claramente um comportamento sexista sobre o corpo de uma mulher, realizado sem o seu consentimento e num contexto de relações de poder desiguais que afetam a capacidade de reação das mulheres", defendeu a associação em comunicado.



"Esta jogadora tinha falhado um penálti e eu tenho uma grande relação com todas as jogadoras. Fomos uma família durante mais de um mês e tivemos momentos carinhosos durante toda a concentração", justificou o dirigente na intervenção.

Após vários pedidos para que Rubiales se demitisse do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol, este decidiu manter-se em funções e garantiu que o beijo que deu à jogadora Jennifer Hermoso "foi consentido". Disse que não se ia demitir do cargo apesar do "assassinato social" que tem sofrido. No final das declarações à Assembleia da Federação, foi aplaudido."Esta jogadora tinha falhado um penálti e eu tenho uma grande relação com todas as jogadoras. Fomos uma família durante mais de um mês e tivemos momentos carinhosos durante toda a concentração", justificou o dirigente na intervenção.



A Federação reagiu mais tarde às declarações da jogadora Jenni Hermoso e saiu em defesa de Rubiales. "As provas são conclusivas. O Sr. presidente não mentiu", leu-se num comunicado publicado no site da instituição. O organismo apresentou fotografias como provas "conclusivas" de que o beijo tinha sido consentido.



A Federação disse lamentar "que depois de um êxito desportivo como foi a conquista do campeonato do mundo, não se possa celebrar devidamente por motivos extradesportivos".



Mas Jennifer Hermoso desmentiu que o beijo tenha sido consentido. "Quero esclarecer que em nenhum momento consenti o beijo que ele me deu e em nenhum caso procurei levantar o presidente. Não tolero que a minha palavra seja questionada e muito menos que se inventem palavras que eu não disse", escreveu a avançada num comunicado citado pelo jornal Marca.Como protesto contra a permanência de Luis Rubiales na presidência da Federação, todas as 23 campeãs do Mundo por Espanha anunciaram que renunciavam à seleção caso os dirigentes continuassem em funções. Além do plantel que conquistou o Mundial, mais 58 futebolistas espanholas tomaram a mesma decisão.A Federação reagiu mais tarde às declarações da jogadora Jenni Hermoso e saiu em defesa de Rubiales. "As provas são conclusivas. O Sr. presidente não mentiu", leu-se num comunicado publicado no site da instituição. O organismo apresentou fotografias como provas "conclusivas" de que o beijo tinha sido consentido.A Federação disse lamentar "que depois de um êxito desportivo como foi a conquista do campeonato do mundo, não se possa celebrar devidamente por motivos extradesportivos".Mais tarde, a instituição apagou o comunicado em que acusava Jennifer Hermoso de "distorcer a realidade" nas acusações que faz a Rubiales.Entretanto, o presidente da Comissão de Disciplina da FIFA, Jorge Ivan Palacio, suspendeu provisoriamente Luis Rubiales. O dirigente fica impedido de participar em qualquer atividade relacionada com o futebol a nível nacional ou internacional. A suspensão, com efeito imediato, estende-se por um período inicial de noventa dias, ou pelo período necessário para concluir o procedimento disciplinar aberto pela Comissão Disciplinar contra Rubiales, a 24 de agosto.O vice-presidente adjunto da Federação, Pedro Rocha Junco, assumiu interinamente a presidência do organismo. A instituição informou ainda que Luis Rubiales manifestou que "se defenderá legalmente nos órgãos competentes, confia plenamente nas instâncias da FIFA e reitera que, dessa maneira, lhe é dada a oportunidade de começar a sua defesa".

O selecionador espanhol de futebol, Luis de la Fuente, disse censurar "incondicionalmente o comportamento errado e inadequado do presidente da Federação espanhola", depois de no dia anterior ter aplaudido o discurso onde Luis Rubiales se recusou demitir."Os momentos protagonizados por Luis Rubiales não respeitaram o protocolo mínimo que deve ser seguido nestes atos comemorativos e não são edificantes nem adequados para uma pessoa que representava todo o futebol espanhol. Ele próprio reconheceu publicamente a inadequação do seu comportamento", constatou Luis de la Fuente.