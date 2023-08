FIFA suspende provisoriamente presidente da Federação Espanhola de Futebol

"Claramente errei, tenho de reconhecer. Foi um momento máximo de euforia, sem má-fé, aconteceu de forma espontânea", disse num vídeo.





O presidente da Comissão de Disciplina da FIFA, Jorge Ivan Palacio, suspendeu provisoriamente o presidente da Federação de Futebol Espanhola Luis Rubiales, avança o diário desportivo espanhol AS.O dirigente fica impedido de participar em qualquer atividade relacionada com o futebol a nivel nacional ou internacional. A suspensão, com efeito imediato, extende-se por um período inicial de noventa dias, ou pelo período necessário para concluir o procedimento disciplinar aberto pela Comissão Disciplinar contra Rubiales, a 24 de agosto A FIFA ordena também que Rubiales se asbtenha de contactar, diretamente ou através de terceiros, a jogadora Jennifer Hermoso, que foi beijada pelo presidente da federação.A polémica instalou-se após a final do Mundial de futebol feminino, que a Espanha venceu, por 1-0, contra a Inglaterra. No momento da entrega das medalhas o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol beijou a jogadora.A imagem do beijo foi prontamente difundida nas redes sociais e, numa primeira reação, Luís Rubiales disse que as críticas eram "palermices" de "idiotas". Num segundo momento, o presidente da RFEF assumiu o erro O momento também foi desvalorizado pela própria jogadora, que disse que se tratava de um "