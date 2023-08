Jogadora beijada por Rubiales pede aplicação de "medidas exemplares"

, a curta distância de figuras da Coroa espanhola, e

A jogadora espanhola Jennifer Hermoso, que foi beijada pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales, exigiu esta quarta-feira a adoção de "medidas exemplares" contra Rubiales, por meio de um comunicado divulgado pela sindicato FUTPRO, que juntamente com a agência da jogadora, luta pela defesa dos direitos de Hermoso, de acordo com o Diario de Sevilla."Desde a FUTPRO expressamos a nossa firme e contundente condenação de condutas que atentam contra a dignidade da mulher", começa por dizer o comunicado divulgado pelo sindicato."Da nossa associação, pedimos à RFEF que implemente os protocolos necessários, garanta os direitos das nossas jogadoras e adote medidas exemplares. É essencial que a nossa seleção nacional, atual campeã do mundo, seja sempre representada por figuras que projetem valores de igualdade e respeito em todas as áreas. É necessário continuar a avançar na luta pela igualdade, uma luta que as nossas jogadoras têm liderado com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje", acrescentou.Recorde-se que, além do beijo a Jennifer Hermoso, Rubiales tocou nos próprios genitais em plena tribuna