Pedro Sánchez considera "inaceitável" beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol a jogadora

O primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, recusou o pedido de desculpas do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, depois deste ter beijado na boca a jogadora espanhola Jennifer Hermoso. "As desculpas de Rubiales não são suficientes nem adequadas", disse Sánchez.O primeiro-ministro espanhol classificou, ainda, o gesto de Rubiales como "inaceitável".O momento polémico protagonizado por Rubiales aconteceu depois da seleção espanhola se ter consagrado pela primeira vez campeã do mundo, com a vitória por 1-0 sobre a Inglaterra."Seguramente equivoquei-me", assumiu o Presidente da Federação espanhola, destacando que não houve "nenhuma má fé das duas partes", que mantêm uma "magnífica relação".