"Quando ganhámos a Liga dos Campeões da última vez, beijei homens": Ícone do Bayern de Munique defende Rubiales

tocou nos genitais , em plena tribuna, a curta distância de figuras da Coroa espanhola, como a rainha Letizia e a infanta Sofia, e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Karl-Heinz Rummenigge, membro da direção do Bayern de Munique e ex-CEO do clube bávaro, saiu em defesa do Presidente da Federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, envolvido numa polémica por ter beijado na boca uma jogadora durante os festejos da vitória de Espanha no Mundial feminino."Acho que não se deve exagerar o caso", começou por dizer o ícone do Bayern de Munique, na entrega dos prémios de Desporto do jornal Bild, de acordo com o canal alemão Sport 1."Quando alguém se torna campeão mundial, fica emocionado. E o que ele fez lá foi – com todo o respeito – absolutamente certo", vincou Rummenigge."Quando ganhámos a Liga dos Campeões da última vez, beijei homens - não na boca, mas de alegria. A emocionalidade é importante no futebol", frisou o ex-CEO do emblema da Baviera.Luis Rubiales beijou na boca a avançada Jennifer Hermoso após o triunfo de Espanha frente a Inglaterra por 1-0, na final do Mundial feminino, disputada em Sidney, na Austrália. Antes disso,