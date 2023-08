"De que cor é a tua roupa interior?": Dirigente sindical diz ter sofrido assédio de Rubiales

Tamara Ramos, diretora geral do sindicato de futebolistas ON, denunciou comportamentos abusivos de Luis Rubiales quando este presidia à Associação de Futebolistas Espanhóis, em declarações ao canal Telecinco.



O atual Presidente da Federação espanhola de futebol está envolvido numa polémica, depois de ter beijado na boca uma jogadora durante os festejos da conquista do Mundial feminino, em Sidney, este domingo.





"Sofri humilhações. Foi uma barbaridade. Não me surpreende nada, porque conheço-o há muitíssimos anos e sofri, por isso não me espanta que o faça em público", afirmou a dirigente sindical.

"À frente de futebolistas de primeiro nível como Casillas ou Piqué, tive de ouvir: 'De que cor é a tua roupa interior hoje?'", contou Tamara Ramos.









Inicialmente, em declarações à Rádio Marca, Rubiales desvalorizou a polémica gerada pelo sucedido, mas pediu desculpa mais tarde, admitindo ter cometido um erro





Nova polémica surgiu entretanto, após a divulgação de uma em plena tribuna, a curta distância de figuras da Coroa espanhola, como a rainha Letizia e a infanta Sofia, e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino.Nova polémica surgiu entretanto, após a divulgação de uma imagem que mostra Rubiales a carregar nos ombros a jogadora Athenea del Castillo

Antes de beijar na boca a avançada Jennifer Hermoso, o Presidente da Federação espanhola tocou nos genitais